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Хорнер: не думаю, что Ферстаппен когда-нибудь изменится

Хорнер: не думаю, что Ферстаппен когда-нибудь изменится
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене, который, по его словам, ничуть не изменился за время их совместной работы, несмотря на успех в Формуле-1.

«Он не изменился, несмотря на всю лесть, которую ему оказывают. А ведь часто можно увидеть, как происходит изменение личности, как люди становятся другими. Макс, по сути, тот же парень, который был шесть лет назад. И я не думаю, что он когда-нибудь изменится. Он в ладу с самим собой. Он не жаждет лести, он любит гонки. По сути, он просто гонщик», — приводит слова Хорнера The Guardian.

Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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