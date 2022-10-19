Кристиан Хорнер назвал самого талантливого гонщика в истории «Ред Булл»
Поделиться
Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о Максе Ферстаппене, заявив, что он является самым талантливым гонщиком в истории их гоночного коллектива.
«Самое замечательное заключается в том, что Макс просто открыт для саморазвития во всех областях. Он всегда чувствует, что можно добиться большего. Совершенно очевидно, что он самый талантливый гонщик, который, как мне кажется, был в одной из наших машин», — приводит слова Хорнера издание The Guardian.
Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него он стал вторым подряд.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Комментарии
- 19 октября 2022
-
10:49
-
10:38
-
09:43
-
00:36
-
00:31
- 18 октября 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:41
-
20:55
-
20:01
-
19:14
-
18:38
-
18:37
-
18:17
-
18:09
-
16:40
-
15:32
-
15:17
-
14:47
-
14:35
-
14:34
-
13:40
-
13:17
-
12:50
-
12:26
-
11:46
-
11:19
-
09:55
-
09:49
-
00:56
-
00:52
- 17 октября 2022
-
23:53
Партнерский контент