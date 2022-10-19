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Кристиан Хорнер назвал самого талантливого гонщика в истории «Ред Булл»

Кристиан Хорнер назвал самого талантливого гонщика в истории «Ред Булл»
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о Максе Ферстаппене, заявив, что он является самым талантливым гонщиком в истории их гоночного коллектива.

«Самое замечательное заключается в том, что Макс просто открыт для саморазвития во всех областях. Он всегда чувствует, что можно добиться большего. Совершенно очевидно, что он самый талантливый гонщик, который, как мне кажется, был в одной из наших машин», — приводит слова Хорнера издание The Guardian.

Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него он стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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