Кристиан Хорнер назвал самого талантливого гонщика в истории «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о Максе Ферстаппене, заявив, что он является самым талантливым гонщиком в истории их гоночного коллектива.



«Самое замечательное заключается в том, что Макс просто открыт для саморазвития во всех областях. Он всегда чувствует, что можно добиться большего. Совершенно очевидно, что он самый талантливый гонщик, который, как мне кажется, был в одной из наших машин», — приводит слова Хорнера издание The Guardian.



Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него он стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: