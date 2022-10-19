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Даниэль Риккардо рассказал о планах на ближайшие 2 года

Даниэль Риккардо рассказал о планах на ближайшие 2 года
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что намерен вернуться в Формулу-1 в 2024 году. По окончании этого сезона Даниэль покинет «Макларен».

«Мне нужно сделать перерыв, нужно немного перезагрузиться. Думаю, что 2024 год может принести лучшие возможности. Теперь я нацелен на это. Конечно, в моих планах по-прежнему участие в Формуле-1. На мой взгляд, это всё равно что просто взять паузу на некоторое время. Моё намерение состоит в том, чтобы быть за рулём в 24-м году», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

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Ранее Риккардо высказался о шансах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать новые чемпионские титулы в «Королевских гонках».

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