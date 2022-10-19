Росси рассказал, будет ли кто-то из пары Гасли — Окон первым номером в «Альпин»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что в команде не будет иерархии и Эстебан Окон с Пьером Гасли будут в равных условиях. Гасли присоединится к «Альпин» в следующем сезоне. И Эстебану, и Пьеру 26 лет.



«Никакой иерархии не будет. В настоящий момент между Алонсо и Оконом ничего подобного тоже нет. Не будет никаких различий и между Гасли и Оконом – оба в равных условиях. Когда они увидели друг друга, нам показалось, что они знакомы уже 20 лет. Думаю, оба хотят сделать что-то выдающееся вместе. В 15 лет ты можешь делать всё что угодно, но в 26 лет пора быть серьёзным. Потенциально это один из их последних крупных контрактов, потому что теперь карьера начинается рано. Рассчитываю, что каждый из них покажет, что чему-то научился», — приводит слова Росси GrandPX.news со ссылкой на RMC.

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