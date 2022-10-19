Риккардо: чем больше времени проходит, тем больше я чувствую, что мне нужен отдых

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо считает, что ему нужен отдых в следующем сезоне, чтобы вернуться в Формулу-1 в 2024 году.
«Это то, что я, безусловно, оценивал после летнего перерыва. Я хотел провести несколько гонок, и чем больше времени проходит, тем больше я чувствую, что это то, что мне нужно. Да и мои возможности на следующий год. В этом контексте я не видел каких-то особенных вариантов.
Думаю, что в 2024 году могут появиться лучшие возможности, так что всё это подтверждает, что теперь я нацелен на будущее», — приводит слова Риккардо GPToday.
Ранее сообщалось, что Риккардо может получить роль резервного пилота в «Мерседесе». При этом, по информации СМИ, немецкая команда рассматривает его в качестве кандидата на замену Льюиса Хэмилтона в случае, если семикратный чемпион мира завершит карьеру.
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