Motorsport Italia: Шарль Леклер получит штраф и потеряет 5 позиций на Гран-при США

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение заменить силовую установку на болиде пилота Шарля Леклера. Об этом информирует Motorsport Italia. Замена будет произведена в преддверии Гран-при США.
Леклер получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке гонки в Остине. Как подчёркивается в источнике, Шарль сумеет извлечь весь потенциал болида за счёт нового мотора. Сообщается, что, принимая решение о замене силовой установки, «Феррари» контактировала с Международной автомобильной федерацией (ФИА). И решение о замене двигателя было принято только после одобрения ФИА. Главная причина изменений — повышение надёжности. В итальянской команде считают, что найденное ею решение поможет решить эту проблему.
Ожидается, что «Феррари» будет использовать более агрессивные настройки картографии мотора, чтобы оценить потенциал новой, доработанной системы ERS.
Гран-при США состоится с 21 по 23 октября.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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