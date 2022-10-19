Стало известно, где Николас Латифи может продолжить карьеру в 2023 году

Пилот «Уильямса» Николас Латифи может занять место семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона в команде «Чип Ганасси Рейсинг» в серии IndyCar. Об этом сообщается на авторитетном канале по автогонкам David Land в YouTube.



Напомним, в сентябре стало известно, что Латифи покинет «Уильямс» по окончании нынешнего сезона. У гонщика истечёт контракт. За британский гоночный коллектив Николас дебютировал в 2020 году.



В конце сентября Джонсон, последние два года выступающий в IndyCar, заявил, что по окончании нынешнего сезона прекратит гоняться в «формульной» серии на полном расписании. При этом, по его словам, он не собирается завершать карьеру и вскоре объявит о дальнейших спортивных планах.

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