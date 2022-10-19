Марко: де Врис должен стать лидером «Альфа Таури» в следующем году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что голландце Ник де Врис должен стать лидером команды «Альфа Таури» в следующем сезоне.



«Цунода молод, у него нет такого опыта и послужного списка, как у Ника де Вриса. Так что именно Ник должен стать лидером команды. Посмотрим, что получится в следующем году, но с точки зрения имеющегося опыта и личностных качеств лидером «Альфа Таури» должен стать именно де Врис.



Опыт Ника пойдёт команде на пользу. Ник был резервным пилотом чуть ли не во всех командах «Мерседеса» в пелотоне, работал на самых разных симуляторах. Теперь этот опыт сможем использовать мы», — приводит слова Хельмута Марко Autosport.



Напомним, де Врис подписал контракт с «Альфа Таури» и заменит в коллективе Пьера Гасли. Гасли, в свою очередь, продолжит карьеру в «Альпин».