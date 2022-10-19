Марко: де Врис должен стать лидером «Альфа Таури» в следующем году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что голландце Ник де Врис должен стать лидером команды «Альфа Таури» в следующем сезоне.
«Цунода молод, у него нет такого опыта и послужного списка, как у Ника де Вриса. Так что именно Ник должен стать лидером команды. Посмотрим, что получится в следующем году, но с точки зрения имеющегося опыта и личностных качеств лидером «Альфа Таури» должен стать именно де Врис.
Опыт Ника пойдёт команде на пользу. Ник был резервным пилотом чуть ли не во всех командах «Мерседеса» в пелотоне, работал на самых разных симуляторах. Теперь этот опыт сможем использовать мы», — приводит слова Хельмута Марко Autosport.
Напомним, де Врис подписал контракт с «Альфа Таури» и заменит в коллективе Пьера Гасли. Гасли, в свою очередь, продолжит карьеру в «Альпин».
- 19 октября 2022
-
17:41
-
17:32
-
16:50
-
16:28
-
16:00
-
15:01
-
13:45
-
13:15
-
11:58
-
11:44
-
11:38
-
10:49
-
10:38
-
09:43
-
00:36
-
00:31
- 18 октября 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:41
-
20:55
-
20:01
-
19:14
-
18:38
-
18:37
-
18:17
-
18:09
-
16:40
-
15:32
-
15:17
-
14:47
-
14:35
-
14:34