Шварцман выступит за «Феррари» на Гран-при США. Когда тренировка, где смотреть

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман выступит в первой тренировке Гран-при США. Программа Гран-при США начнётся 23 октября 2022 года.



Первая тренировка, в которой примет участие Шварцман, состоится в 22:00 мск в ближайшую пятницу, 23 октября.



Все заезды в США будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляции в России, то посмотреть гонки Формулы-1 на территории РФ официально нельзя.



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США, включая и тренировку с участием Роберта Шварцмана.



Напомним, «Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».