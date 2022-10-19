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Де Врис — о дебюте в Формуле-1 в 27 лет: ощущения от этого только приятнее

Де Врис — о дебюте в Формуле-1 в 27 лет: ощущения от этого только приятнее
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Будущий пилот «Альфа Таури» Ник де Врис не считает, что его возраст может стать проблемой для дебюта в Формуле-1.

«У каждого свой путь. Не так важно, какой у меня возраст и как именно я попал в Формулу-1. Мне кажется, это не имеет никакого значения. Главное, что я получил этот шанс и могу воспользоваться им в нужный момент. В конечном счёте только это и имеет значение.

Что до того, как долго мне пришлось ждать, то мне кажется, что ощущения от этого только приятнее. Я наконец-то получил свой шанс. Иногда мне казалось, что моей мечте не суждено исполниться, но в то же время я не сдавался и не оставлял надежд», — приводит слова Ника де Вриса GPBlog.

Напомним, 27-летний де Врис в следующем сезоне заменит Пьера Гасли в составе «Альфа Таури».

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