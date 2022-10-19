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Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебюта в официальной сессии в Формуле-1

Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебюта в официальной сессии в Формуле-1
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Американский гонщик Логан Сарджент поделился ожиданиями от выступлений в первой тренировке Гран-при США за рулём «Уильямса».

«Дебютировать в первой тренировке в Остине, в родной для меня стране — это особенный для меня момент. Я хотел бы поблагодарить «Уильямс» и Dorilton Motor Sports за эту возможность и поддержку, которую они оказали мне с тех пор, как я присоединился к их академии в прошлом году на этапе в Остине. Я провёл много времени на симуляторе в Гроуве и следил за командой на предыдущих гоночных уикендах, чтобы подготовиться к своему выступлению в тренировке.

Будет интересно посмотреть, как новое поколение автомобилей отличается от того, на чём я раньше ездил на тестах молодых гонщиков в прошлом году. Я с нетерпением жду момента, чтобы сесть в машину и максимально использовать отведённое мне за рулём время», — приводит слова Логана Сарджента пресс-служба команды.

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