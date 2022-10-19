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Стало известно, кого заменит Шварцман в первой тренировке ГП США в составе «Феррари»

Стало известно, кого заменит Шварцман в первой тренировке ГП США в составе «Феррари»
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, заменит в составе «Феррари» в первой тренировке Гран-при США Шарля Леклера, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Об участии Шварцмана в тренировке Гран-при США было известно довольно давно, однако о том, за рулём чьей машины поедет Роберт, не сообщалось.

«Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США, включая и тренировку с участием Роберта Шварцмана.

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