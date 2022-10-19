Стало известно, под каким номером Роберт Шварцман выступит в тренировке Гран-при США

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, примет участие в тренировке Гран-при США под номером 39, сообщает пресс-служба итальянской команды.



Напомним, Шварцман заменит в первой тренировке Гран-при США Шарля Леклера. Ожидается, что Роберт примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит Карлоса Сайнса.



«Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США, включая и тренировку с участием Роберта Шварцмана.