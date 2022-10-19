Сразу пять пилотов заменят боевых гонщиков в первой тренировке Гран-при США

На этапе Формулы-1 в Остине сразу пять гонщиков заменят в составах команд боевых пилотов в ходе первой тренировки.
Напомним, в нынешнем сезоне действует правило, согласно которому дважды по ходу сезона команды обязаны сажать за руль новичка.
Из пяти замен в первой тренировке в Остине четыре обсуловлены этим правилом. В составе «Феррари» выступит российский гонщик Роберт Шварцман, он заменит в команде Шарля Леклера.
Замена произойдёт и в «Альфа Ромео» — вместо Валттери Боттаса за руль сядет Тео Пуршер.
В составе «Макларена» за руль сядет чемпион IndyCar 2021 года, испанец Алекс Палоу.
Не обойдётся и без местных героев — в составе «Уильямса» тренировку проведёт американец Логан Сарджент.
Кроме того, в «Хаасе» тренировку проведёт экс-пилот Формулы-1 Антонио Джовинацци, однако итальянец не подпадает под критерии необходимой замены по правилам дебюта новичков в официальных тренировках.
Кто выступит в первой тренировке Гран-при США:
«Феррари»: Роберт Шварцман
«Альфа Ромео»: Тео Пуршер
«Макларен»: Алекс Палоу
«Хаас»: Антонио Джовинацци
«Уильямс»: Логан Сарджент.
- 19 октября 2022
-
21:47
-
20:59
-
20:36
-
19:28
-
19:25
-
18:54
-
18:50
-
17:41
-
17:32
-
16:50
-
16:28
-
16:00
-
15:01
-
13:45
-
13:15
-
11:58
-
11:44
-
11:38
-
10:49
-
10:38
-
09:43
-
00:36
-
00:31
- 18 октября 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:41
-
20:55
-
20:01
-
19:14
-
18:38
-
18:37
-
18:17