Сразу пять пилотов заменят боевых гонщиков в первой тренировке Гран-при США

На этапе Формулы-1 в Остине сразу пять гонщиков заменят в составах команд боевых пилотов в ходе первой тренировки.



Напомним, в нынешнем сезоне действует правило, согласно которому дважды по ходу сезона команды обязаны сажать за руль новичка.



Из пяти замен в первой тренировке в Остине четыре обсуловлены этим правилом. В составе «Феррари» выступит российский гонщик Роберт Шварцман, он заменит в команде Шарля Леклера.



Замена произойдёт и в «Альфа Ромео» — вместо Валттери Боттаса за руль сядет Тео Пуршер.



В составе «Макларена» за руль сядет чемпион IndyCar 2021 года, испанец Алекс Палоу.



Не обойдётся и без местных героев — в составе «Уильямса» тренировку проведёт американец Логан Сарджент.



Кроме того, в «Хаасе» тренировку проведёт экс-пилот Формулы-1 Антонио Джовинацци, однако итальянец не подпадает под критерии необходимой замены по правилам дебюта новичков в официальных тренировках.



Кто выступит в первой тренировке Гран-при США:



«Феррари»: Роберт Шварцман

«Альфа Ромео»: Тео Пуршер

«Макларен»: Алекс Палоу

«Хаас»: Антонио Джовинацци

«Уильямс»: Логан Сарджент.