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Сразу пять пилотов заменят боевых гонщиков в первой тренировке Гран-при США

Сразу пять пилотов заменят боевых гонщиков в первой тренировке Гран-при США
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На этапе Формулы-1 в Остине сразу пять гонщиков заменят в составах команд боевых пилотов в ходе первой тренировки.

Напомним, в нынешнем сезоне действует правило, согласно которому дважды по ходу сезона команды обязаны сажать за руль новичка.

Из пяти замен в первой тренировке в Остине четыре обсуловлены этим правилом. В составе «Феррари» выступит российский гонщик Роберт Шварцман, он заменит в команде Шарля Леклера.

Замена произойдёт и в «Альфа Ромео» — вместо Валттери Боттаса за руль сядет Тео Пуршер.

В составе «Макларена» за руль сядет чемпион IndyCar 2021 года, испанец Алекс Палоу.

Не обойдётся и без местных героев — в составе «Уильямса» тренировку проведёт американец Логан Сарджент.

Кроме того, в «Хаасе» тренировку проведёт экс-пилот Формулы-1 Антонио Джовинацци, однако итальянец не подпадает под критерии необходимой замены по правилам дебюта новичков в официальных тренировках.

Кто выступит в первой тренировке Гран-при США:

«Феррари»: Роберт Шварцман
«Альфа Ромео»: Тео Пуршер
«Макларен»: Алекс Палоу
«Хаас»: Антонио Джовинацци
«Уильямс»: Логан Сарджент.

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