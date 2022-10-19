Вассёр рассказал о целях «Альфа Ромео» на Гран-при США

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США.



«Гонка в Остине, как и в Мексике на следующей неделе, даст нам возможность выступить в привычных условиях. Я не буду отрицать, что мы ждали большего от гонок в Азии, особенно в Японии, куда мы привезли несколько новинок, однако погода не позволила нам полностью раскрыть свой потенциал. Но наши машины были быстры на сухой трассе, а это хорошо и полностью соответствует ожиданиям.



На прошлой неделе Боттас и Чжоу приезжали на базу, поработали на симуляторе в рамках подготовки к предстоящим гонкам. Наша цель в том, чтобы набрать очки и закрепить позиции в Кубке конструкторов, чтобы закончить сезон как можно выше. Чтобы добиться результата в гонке, нам нужно выкладываться уже в пятницу», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.