ФИА внесла изменения в формирование стартовых решёток Формулы-1 в случае штрафов

Всемирный совет ФИА по автоспорту внёс изменения в спортивный регламент Формулы-1, касающийся распределения мест на стартовой решётке, сообщает официальный сайт Федерации.
Изменения были обусловлены хаосом, возникшим при распределении позиций на стартовой решётке Гран-при Италии в нынешнем сезоне.
Отныне при распределении мест сначала стюарды будут выдавать пилотам, получившим штраф в 15 и менее позиций, временные места на стартовой решётке. В случае если временные позиции после штрафов оказываются одинаковыми, приоритет получает пилот, оказавшийся быстрее в квалификационной сессии.
После распределения временных позиций для оштрафованных неоштрафованные гонщики будут распределены по своим местам в соответствии с регламентом и будут занимать те позиции, которые оказываются свободными в соответствии с их классификацией.
После этого оштрафованные пилоты займут места на стартовой решётке с приоритетом на незанятые позиции после распределения мест в соответствии с классификацией.
Что касается пилотов, получивших более 15 мест штрафа, то, как и прежде, они будут занимать места в конце решётки. Если таких пилотов несколько, то их позиции будут распределены в соответствии с квалификационными результатами.
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