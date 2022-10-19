ФИА в ближайшие дни объявит о штрафе за появление трактора на трассе в Японии

На очередном заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту в Лондоне был поднят вопрос об инциденте с выездом трактора на трассу во время гонки Гран-при Японии, сообщает официальный сайт ФИА.



ФИА подтвердила, что регламент запрещает появление на трассе без разрешения директора гонки работников трассы и техники для эвакуации машин и что в ситуации на Гран-при Японии правила были нарушены.



В ближайшие дни Федерация пообещала сообщить имена нарушителей правил и то, какое их ждёт наказание.



Напомним, вскоре после старта Гран-при Японии гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнили обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.