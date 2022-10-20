ФИА ввела новое правило после обидного схода Расселла в Сильверстоуне

Всемирный совет по автоспорту ФИА утвердил несколько изменений в спортивный регламент Формулы-1, сообщает официальный сайт ФИА.
В частности, в правила чемпионата был внесён пункт, который позволяет в исключительных случаях пилоту вернуться в гонку в случае, если он покинул машину, остановившись на трассе. Список исключительных пунктов при этом в регламенте не прописан.
Этот пункт был добавлен в регламент в связи с происшествием на Гран-при Великобритании с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Расселл остановил машину после серьёзной аварии на старте с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин») и Алекса Албона («Уильямс»). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом.
Джордж мог продолжить гонку, поскольку лишь получил прокол, однако остановился на трассе ради того, чтобы помочь китайскому гонщику покинуть машину. Теоретически, если бы в силе была нынешняя редакция регламента, учитывая остановку гонки, он бы смог вернуться в заезд.
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