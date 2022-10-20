Ферстаппен: цель «Ред Булл» — выиграть оба чемпионата

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при США, который состоится в ближайший уикенд.



«Я был рад досрочно стать чемпионом на Гран-при Японии, но не было возможности полноценно отпраздновать победу, так как мы сосредоточены на том, чтобы выиграть Кубок конструкторов. Наша цель сейчас — выиграть оба чемпионата.



Я жду оставшиеся гонки. Люблю город Остин и эту трассу, так что очень рад вернуться сюда. В прошлом году я был счастлив, выиграв гонку, и хочу закрепить успех», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».



После победы на Гран-при Японии Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира. В Кубке конструкторов «Ред Булл» лидирует, набрав 619 очков. Ближайший преследователь в лице «Феррари» отстаёт на 165 очков.

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