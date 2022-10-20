Ламмерс: де Врису нужно полсезона, чтобы адаптироваться к Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс считает, что голландец Ник де Врис, подписавший контракт с «Альфа Таури», потребуется около половины сезона, чтобы адаптироваться к чемпионату.

«Теперь у нас есть второй голландский гонщик в Формуле-1. С одной стороны, мы можем быть очень сентиментальными, но я также считаю, что в следующем году нужно сохранять реалистичные ожидания. То, что Ник показал в Монце, было замечательно, но он также признал, что Монца — физически самая лёгкая трасса и лучшая трасса года для «Уильямса».

Мы все должны дать Нику первую половину сезона в следующем году, чтобы он почувствовал себя комфортно в машине и во всём остальном, что с ней связано. Мы должны дать ему время на это. Надеюсь, «Альфа Таури» добьётся определённого прогресса, и тогда мы сможем по-настоящему судить о Нике после летнего перерыва. Всё, что он сможет сделать раньше, будет просто бонусом», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.