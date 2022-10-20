Латифи высказался по поводу своего будущего

Пилот «Уильямса» Николас Латифи дал комментарий по поводу будущего своей карьеры.

«У меня не так много подробностей, чтобы сообщить вам. Сейчас я изучаю все варианты. Меня всегда спрашивали: «А что, если Формула-1 не сработает?», и я всегда отвечал: «Я перейду этот мост, когда до него дойду». Так и произошло. Сейчас я нахожусь в процессе оценки всех возможных вариантов», — приводит слова Латифи GrandPX.news.

Напомним, в сентябре стало известно, что Латифи покинет «Уильямс» по окончании нынешнего сезона. У гонщика истечёт контракт. За британский гоночный коллектив Николас дебютировал в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Латифи может занять место семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона в команде «Чип Ганасси Рейсинг» в серии IndyCar.

Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021: