Латифи высказался по поводу своего будущего

Пилот «Уильямса» Николас Латифи дал комментарий по поводу будущего своей карьеры.
«У меня не так много подробностей, чтобы сообщить вам. Сейчас я изучаю все варианты. Меня всегда спрашивали: «А что, если Формула-1 не сработает?», и я всегда отвечал: «Я перейду этот мост, когда до него дойду». Так и произошло. Сейчас я нахожусь в процессе оценки всех возможных вариантов», — приводит слова Латифи GrandPX.news.
Напомним, в сентябре стало известно, что Латифи покинет «Уильямс» по окончании нынешнего сезона. У гонщика истечёт контракт. За британский гоночный коллектив Николас дебютировал в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Латифи может занять место семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона в команде «Чип Ганасси Рейсинг» в серии IndyCar.
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