Норрис уверен, что выступал бы лучше Хэмилтона, если бы они были напарниками

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что смог бы превзойти семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, будь они напарниками.
«Мог бы я выступить лучше Хэмилтона, если бы выступал с ним в одной команде? Это сложный вопрос. Думаю, да. Безусловно, это не было бы легко. Льюис Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории Формулы-1, но если вы хотите преуспеть, то должны верить, что будете лучше остальных», — приводит слова Норриса PlanetF1.
Ландо Норрис в нынешнем сезоне располагается на седьмой строчке общего зачёта пилотов. В активе гонщика «Макларена» 101 очко. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, в свою очередь, располагается на шестом месте со 180 набранными очками и уступает своему напарнику Джорджу Расселлу. Ни Хэмилтон, ни Норрис не выигрывали гонки в сезоне-2022.
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