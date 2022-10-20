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Норрис уверен, что выступал бы лучше Хэмилтона, если бы они были напарниками

Норрис уверен, что выступал бы лучше Хэмилтона, если бы они были напарниками
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что смог бы превзойти семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, будь они напарниками.

«Мог бы я выступить лучше Хэмилтона, если бы выступал с ним в одной команде? Это сложный вопрос. Думаю, да. Безусловно, это не было бы легко. Льюис Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории Формулы-1, но если вы хотите преуспеть, то должны верить, что будете лучше остальных», — приводит слова Норриса PlanetF1.

Ландо Норрис в нынешнем сезоне располагается на седьмой строчке общего зачёта пилотов. В активе гонщика «Макларена» 101 очко. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, в свою очередь, располагается на шестом месте со 180 набранными очками и уступает своему напарнику Джорджу Расселлу. Ни Хэмилтон, ни Норрис не выигрывали гонки в сезоне-2022.

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