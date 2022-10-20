Норрис: я вёл переговоры с «Ред Булл», но «Макларен» лучше подходит для моих целей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему решил продлить контракт с командой, несмотря на интерес со стороны «Ред Булл».



«Время от времени, конечно, ведутся переговоры с разными людьми. В первую очередь нужно думать, что лучше для моей карьеры. В конце концов, мне хочется побеждать и бороться за титулы. «Макларен» подходит для этого.



Переговоры с «Ред Булл» действительно были. Команда уже многие годы в топ-3, но «Макларен» лучше подходит для моих целей. Это лишь показывает, как я уверен в команде. Я счастлив в «Макларене», чувствую себя комфортно. Иначе я бы не подписывал долгосрочный контракт. Мой лучший шанс появится в 2024–2025 годах», — цитирует Норриса Auto Motor und Sport.



Контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года.

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