Норрис: я вёл переговоры с «Ред Булл», но «Макларен» лучше подходит для моих целей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему решил продлить контракт с командой, несмотря на интерес со стороны «Ред Булл».
«Время от времени, конечно, ведутся переговоры с разными людьми. В первую очередь нужно думать, что лучше для моей карьеры. В конце концов, мне хочется побеждать и бороться за титулы. «Макларен» подходит для этого.
Переговоры с «Ред Булл» действительно были. Команда уже многие годы в топ-3, но «Макларен» лучше подходит для моих целей. Это лишь показывает, как я уверен в команде. Я счастлив в «Макларене», чувствую себя комфортно. Иначе я бы не подписывал долгосрочный контракт. Мой лучший шанс появится в 2024–2025 годах», — цитирует Норриса Auto Motor und Sport.
Контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года.
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