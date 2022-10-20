Источник: Хорнер в субботу назовёт сумму, на которую «Ред Булл» превысил лимит бюджета
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Директор команды «Ред Булл может во время субботней конференции назвать размер финансового нарушения, которое ФИА оспаривает в отношении команды в связи с расходами на сезон 2021 года, сообщает итальянская версия Motorsport.
Сообщается, что превышение может быть связано с зарплатой Эдриана Ньюи, которая будет выплачиваться на основе консультаций внешней компании и поэтому не попадет в тройку самых высоких вознаграждений, исключенных из сферы контроля.
Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Это означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.
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