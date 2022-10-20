Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в пятничной тренировке в составе «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, дал комментарий по поводу предстоящего дебюта в пятничной тренировке в составе «Феррари».
«2022 год стал для меня совсем другим, поскольку планировалось, что я не буду участвовать ни в каких чемпионатах. Вместо этого я работаю на Scuderia полный рабочий день, много занимаюсь в симуляторе и очень рад, что в этом году мне удалось принять участие в работе команды. Опыт, который я приобрел в этом году, многому меня научил и помог стать более полноценным гонщиком.
Дебют в официальной сессии Формулы-1 с Феррари — это, прежде всего, большая честь, и то, что я буду первым гонщиком, получившим такую возможность после стольких лет, делает этот момент действительно особенным. Я очень рад, но в то же время мне очень хочется впервые сесть за руль этой машины и увидеть, насколько близка к реальности та работа, которую мы проделали в симуляторе», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари».
Напомним, Шварцман заменит в первой тренировке Гран-при США Шарля Леклера. Ожидается, что Роберт примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит Карлоса Сайнса.
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