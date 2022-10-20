Экс-пилот Ф-1 предположил, при каком сценарии Хэмилтон может уйти из «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Джон Уотсон считает, что Льюис Хэмилтон рискует потерять статус лидера «Мерседеса», если продолжит уступать своему напарнику Джорджу Расселлу.



«Хэмилтон осознаёт, что Расселл для него самый сложный соперник в команде со времён Нико Росберга. Борьбу между опытным и молодым гонщиками мы видим на протяжении всей истории автоспорта.



Если Расселл в этом году выиграет пару гонок и опередит Хэмилтона, а тот не сможет ничего противопоставить, то, возможно, это будет означать закат гоночной карьеры Льюиса. Тогда он может рассмотреть варианты с уходом в «Феррари», например, или в «Ред Булл», что маловероятно. Хэмилтон хочет стать восьмикратным чемпионом мира. Он будет мотивирован, если увидит, что «Мерседес» снова силён, но я не думаю, что Льюис останется, если Расселл окажется сильнее», — приводит слова Уотсона Planet F1.