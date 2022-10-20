«Хаас» официально объявил о соглашении с новым титульным спонсором

«Хаас» официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023. Стороны подписали долгосрочный контракт.



В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.



«Мы рады приветствовать такой невероятный бренд, как MoneyGram, в качестве нашего нового титульного спонсора. С момента нашего дебюта в Формуле-1 в 2016 году «Хаас» заслужил репутацию сильной и стойкой команды. Мы готовы работать вместе с MoneyGram, чтобы максимизировать наши результаты», — приводит слова владельца Джина Хааса пресс-служба «Хааса».



Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.

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