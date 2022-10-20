«Макларен» представил инновационный способ размещения спонсорских логотипов на машине

Команда Формулы-1 «Макларен» в сотрудничестве с Seamless Digital представила инновационный способ размещения рекламы на болидах Формулы-1, сообщает пресс-служба британской команды.



Начиная с пятничных тренировок Гран-при США, на машинах MCL36 будет использоваться система с дисплеями возле кокпита, которая позволит команде по своему усмотрению менять названия спонсоров, не используя при этом наклейки. Такая система направлена на то, чтобы одно рекламное место могло использоваться сразу несколькими компаниями благодаря динамичной смене логотипа на автомобиле.



При этом данная технология будет использоваться командой только в пятничных тренировках — судя по всему, экраны могут негативно влиять на вес болидов, в связи с чем в соревновательных сессиях предстоящих Гран-при она использоваться не будет.