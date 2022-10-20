Стал известен срок контракта «Хааса» с новым титульным спонсором

Спонсорский контракт американской команды «Хаас» и компании MoneyGram рассчитан на три года, сообщает журналист Sports Business Journal Адам Стерн в своих социальных сетях. Как сообщает источник, финансовые условия сделки не разглашаются, но примерный актив титульного спонсора команды уровня «Хааса» оценивается в $ 40 млн в год.



Напомним, накануне «Хаас» официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023.



В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.



Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.

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