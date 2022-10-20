Боттас: лет шесть назад меня никто не узнавал в США, сейчас же популярность Ф-1 выросла
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о росте популярности Формулы-1 в США.
«Даже по сравнению с тем, что было пять лет назад, Формула-1 стала намного популярнее в США. Думаю, большую роль в этом сыграл Netflix. Всё больше людей стали любить гонки, интересоваться Формулой-1. Моя личная фан-база сильно выросла в США за последнее время. Раньше я мог приехать куда угодно в США, и меня никто не узнавал. Речь идёт о том, что было лет шесть назад. Сейчас же, куда бы я ни поехал, найдётся хотя бы один человек, который подойдет и скажет что-то вроде того, что он видел меня на Netflix. Это забавно», — приводит слова Валттери Боттаса Jalopnik.
В следующем сезоне на территории США пройдёт сразу три Гран-при Формулы-1.
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