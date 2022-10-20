Латифи встретился с фанатом, сделавшим тату в его честь. Фото

Один из болельщиков, который ещё в июле пообещал сделать татуировку в честь пилота «Уильямса» Николаса Латифи, если он наберёт очки, и сдержавший слово, встретился с канадским гонщиком перед Гран-при США в Остине. Фото и видео со встречи фаната с Латифи было опубликовано в социальных сетях команды.
Фото: twitter.com/WilliamsRacing
Фото: twitter.com/WilliamsRacing
Фото: twitter.com/Williams_F1_USA
Николас тепло поприветствовал болельщика и расписался на его руке прямо над татуировкой. Фанат быстро сориентировался и сделал себе ещё одно тату — на этот раз уже с автографом Латифи.
Фотографию татуировки болельщик опубликовал в своих социальных сетях.
Напомним, Латифи стал девятым на Гран-при Японии, набрав, таким образом, первые очки в нынешнем сезоне Формулы-1.
Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. Этап пройдёт в Остине.
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