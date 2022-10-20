Риккардо прибыл в паддок Гран-при США на лошади и выписал на её имя пропуск

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо появился на Гран-при США в Остине в необычном виде — австралиец заехал в паддок на лошади в полном ковбойском обмундировании. Фотографии Риккардо были опубликованы в социальных сетях британской команды.

Фото: twitter.com/McLarenF1

Фото: twitter.com/McLarenF1

При этом Риккардо не ограничился одним появлением на лошади на людях — на имя коня был выписан официальный пропуск в паддок с фотографией и именем «Лошадка МакКонь» (Horsey McHorse — англ.). Лошадь официально была зарегистрирована как гость Даниэля Риккардо в паддоке.

Фото: twitter.com/McLarenF1

Напомним, Риккардо покинет команду по окончании сезона — он расторг контракт с «Маклареном» после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2, соотечественника Оскара Пиастри. Ранее сообщалось, что пилот является одним из трёх кандидатов на место в «Хаасе».



Ожидается, что Риккардо может стать резервистом «Мерседеса» в сезоне-2023.