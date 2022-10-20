Риккардо прибыл в паддок Гран-при США на лошади и выписал на её имя пропуск

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо появился на Гран-при США в Остине в необычном виде — австралиец заехал в паддок на лошади в полном ковбойском обмундировании. Фотографии Риккардо были опубликованы в социальных сетях британской команды.
Фото: twitter.com/McLarenF1
Фото: twitter.com/McLarenF1
При этом Риккардо не ограничился одним появлением на лошади на людях — на имя коня был выписан официальный пропуск в паддок с фотографией и именем «Лошадка МакКонь» (Horsey McHorse — англ.). Лошадь официально была зарегистрирована как гость Даниэля Риккардо в паддоке.
Фото: twitter.com/McLarenF1
Напомним, Риккардо покинет команду по окончании сезона — он расторг контракт с «Маклареном» после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2, соотечественника Оскара Пиастри. Ранее сообщалось, что пилот является одним из трёх кандидатов на место в «Хаасе».
Ожидается, что Риккардо может стать резервистом «Мерседеса» в сезоне-2023.
- 20 октября 2022
-
22:00
-
21:57
-
21:10
-
21:00
-
19:58
-
19:55
-
18:56
-
18:49
-
17:23
-
17:19
-
16:14
-
15:46
-
14:49
-
13:34
-
13:02
-
12:41
-
11:28
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:43
-
00:53
-
00:49
- 19 октября 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:58
-
21:53
-
21:47
-
20:59
-
20:36
-
19:28
-
19:25
-
18:54
-
18:50
-
17:41