«Ред Булл» проведёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента

Команда Формулы-1 «Ред Булл» созовёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению ими финансового регламента, сообщает журналист Саймон Лазенби в своих социальных сетях. Пресс-конференция назначена на утро пятницы, 21 октября.



О том, что именно будет сообщено на пресс-конференции, пока не сообщается.



Ранее стало известно, что ФИА предложила команде сделку на фоне превышения ими потолка расходов в 2021 году.



До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.