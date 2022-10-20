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«Ред Булл» проведёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента

«Ред Булл» проведёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» созовёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению ими финансового регламента, сообщает журналист Саймон Лазенби в своих социальных сетях. Пресс-конференция назначена на утро пятницы, 21 октября.

О том, что именно будет сообщено на пресс-конференции, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что ФИА предложила команде сделку на фоне превышения ими потолка расходов в 2021 году.

До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.

Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.

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