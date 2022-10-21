Ферстаппен: соперники всеми силами пытаются сделать нас медленнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу возможного нарушения командой финансового регламента.



«Пока ничего не подтверждено. Наша команда решит этот вопрос. Мы сразу же чётко сказали, что ничего не нарушали. Но от меня в этом вопросе ничего не зависит. Команда и ФИА разберутся сами. Думаю, претензии со стороны соперников связаны с тем, что мы быстрее, а они всеми способами пытаются сделать нас медленнее. Я не вижу проблем. Мы, как и всегда, сосредоточены на своей работе», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.



Ранее стало известно, что ФИА предложила команде сделку на фоне превышения ими потолка расходов в 2021 году.



До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.