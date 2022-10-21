В «Ред Булл» отменили пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента
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Запланированная пресс-конференция команды Формулы-1 «Ред Булл» не состоится. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен. По его словам, вместо этого руководитель австрийского гоночного коллектива Кристиан Хорнер намерен провести встречу с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация предложила «Ред Булл» сделку на фоне превышения командой потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.
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