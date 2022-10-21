«Феррари» показала Шварцмана за рулём болида, на котором он проведёт практику в США. Фото

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографией российского пилота Роберта Шварцмана, сидящего за рулём болида гоночного коллектива. На нём Роберт проведёт тренировку на Гран-при США. Соответствующий пост итальянский гоночный коллектив разместил в своих социальных сетях.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Напомним, на этапе в Остине Роберт в первой тренировке заменит монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.



Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. Ранее Шварцман рассказал, что уже прибыл в Остин.