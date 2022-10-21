«Феррари» показала Шварцмана за рулём болида, на котором он проведёт практику в США. Фото
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографией российского пилота Роберта Шварцмана, сидящего за рулём болида гоночного коллектива. На нём Роберт проведёт тренировку на Гран-при США. Соответствующий пост итальянский гоночный коллектив разместил в своих социальных сетях.
Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari
Напомним, на этапе в Остине Роберт в первой тренировке заменит монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.
Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. Ранее Шварцман рассказал, что уже прибыл в Остин.
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