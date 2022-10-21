«Ты украл моего коня». Леклер показал фото с Сайнсом в преддверии этапа Ф-1 в Техасе

Пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавное фото с товарищем по гоночному коллективу, испанцем Карлосом Сайнсом. Пилоты готовятся выступить на Гран-при США, который пройдёт с 21 по 23 октября в Остине (столица штата Техас).
«Ты украл моего коня», — подписал фото Леклер, упомянув в сообщении пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, который ранее заехал в паддок на лошади в полном ковбойском обмундировании.
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Напомним, победу по итогам нынешнего сезона Формулы-1 себе обеспечил гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Её он добыл после Гран-при Японии. Для него этот титул стал вторым подряд.
Ранее сообщалось, что «Феррари» приняла решение заменить силовую установку на болиде Леклера, из-за чего тот на Гран-при США потеряет пять позиций.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в США:
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