«Феррари» показала шлем, в котором Роберт Шварцман выступит на Гран-при США. Фото

Пресс-служба команды «Феррари» показала несколько фотографий российского пилота Роберта Шварцмана, в том числе снимок шлема, в котором Роберт будет выступать на предстоящем Гран-при США. Этап в Остине начнётся уже сегодня, 21 октября. Первая тренировка состоится в 22:00 мск.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Напомним, на этапе в Остине Шварцман в первой свободной практике заменит монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие и в последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман должен заменить испанского гонщика Карлоса Сайнса.



В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: