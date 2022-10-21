Льюис Хэмилтон призвал Формулу-1 спасти женскую серию W

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Формула-1 должна оказать поддержку серии W после того, как сезон в женском чемпионате был досрочно завершён из-за проблем с финансированием.

«100 процентов необходимо помочь серии W. Женщинам в спорте не уделялось достаточного внимания на протяжении всего существования Формулы-1, и сейчас ничего не изменилось. Они недостаточно превозносят ту большую работу, которая была проделана. В индустрии не хватает представительства по всем направлениям.

Для этих молодых талантливых гонщиц нет пути в Формулу-1. Есть люди, которые говорят, что мы никогда не увидим женщину-пилота в «Королевских гонках», так как это не очень хорошая идея. Нам нужно действовать активнее.

Поскольку дела у Формулы-1 и Liberty Media идут хорошо, им не составит труда оказать помощь в этом направлении. Вместе с «Мерседесом» мы пытаемся привлечь около 8000 молодых девушек в спорт — но это должна делать каждая команда», — цитирует Хэмилтона Motor Sport Magazine.

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