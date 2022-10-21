Феттель назвал глупой идею вычесть очки у Ферстаппена за прошлый сезон

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался против идеи наказания Макса Ферстаппена вычетом очков за его чемпионский сезон-2021 из-за нарушения «Ред Булл» финансового регламента.
«В этом вопросе ФИА должна как можно скорее выступить и внести ясность, потому что очевидно, что наказание путём вычета очков выглядит немного глупо. Никто не сомневается, что он был чемпионом прошлого года. Но ФИА своего рода полиция Формулы-1 и может делать всё, что захочет.
Мы живём в эпоху, когда прозрачность и открытость в любых вопросах становится не пустым звуком, а некоторой данностью и показателем нормальных взаимоотношений. Спорт должен быть исключён из этого. Думаю, что в ситуации с бюджетным лимитом должно быть так, чтобы все могли увидеть и понять детали случившегося.
В противном случае масса людей будут говорить и спекулировать на этой теме, но я всё же надеюсь что мы пережили эту эпоху», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 США.
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