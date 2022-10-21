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Алонсо объяснил, что нужно Ферстаппену, чтобы стать величайшим гонщиком всех времён

Алонсо объяснил, что нужно Ферстаппену, чтобы стать величайшим гонщиком всех времён
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что необходимо двукратному чемпиону Формулы-1 из «Ред Булл» Максу Ферстаппену, чтобы стать величайшим гонщиком всех времён. Он считает, что голландец добьётся успеха, если у него в ближайшие годы будет хорошая машина.

«Если Макс продолжит в том же духе и будет иметь хорошую машину, то может стать величайшим гонщиком в истории. Но если по какой-то причине «Ред Булл» перестанет побеждать в ближайшие несколько лет, то он закончит выступление только с двумя чемпионскими титулами», — цитирует Алонсо Racingnews365.

Также Алонсо ответил на вопрос, может ли Ферстаппен потерять концентрацию, выходя в статусе чемпиона на оставшиеся четыре гонки сезона.

«В такой момент всё выглядит по-другому. Нет никакого давления, поэтому ты подходишь к уикенду немного расслабленным и готовым к большему риску. Думаю, для Макса это будет лучше с точки зрения выступления в следующих четырёх гонках, потому что ему не о чем беспокоиться. Он сможет спокойно рисковать и использовать весь потенциал машины и самого себя», — добавил Алонсо.

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