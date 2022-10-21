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«Штраф, который причинит боль». Боттас — о том, какое наказание заслуживает «Ред Булл»

«Штраф, который причинит боль». Боттас — о том, какое наказание заслуживает «Ред Булл»
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил надежду, что нарушавшие финансовый регламент Формулы-1 команды получат болезненный штраф за это. Напомним, ранее стало известно, что двумя командами, которые превысили потолок расходов по итогам прошлого сезона, стали «Ред Булл» и «Астон Мартин».

«Правила есть правила, и если кто-то им не следует, то должен понести за это наказание, которое действительно причинит ему боль. Лично я надеюсь, что штраф будет строгим и суровым, потому что такого не должно было произойти. Правила есть правила. Будем надеяться, что штраф будет весомым и болезненным, потому что в прошлом году я участвовал вместе с «Мерседесом» в борьбе за Кубок конструкторов. Что касается титула в зачёте пилотов, то нам не хватило нескольких очков, а несколько миллионов могут иметь большое значение», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

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