Карлос Сайнс рассказал, каким должен быть штраф для нарушавших финансовый регламент команд

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс в очередной раз высказался о нарушении «Ред Булл» и «Астон Мартин» финансового регламента Формулы-1 в прошлом сезоне. По словам Сайнса, Международная автомобильная федерация (ФИА) должна вынести такое наказание, чтобы у нарушителей пропало желание в очередной раз преступать регламент.



«Как мне кажется, каждая команда и каждый гонщик желают в первую очередь ясности, а также справедливости. Все мы знаем, что один, два, три, четыре миллиона, в общем, не знаю, сколько их было на самом деле, могут повлиять на доработку автомобиля.



Пять лет назад все тратили 350 миллионов долларов, по крайней мере, лучшие команды тратили 350 миллионов долларов. Теперь мы тратим 150 миллионов.



Я просто надеюсь, что если штраф будет, то он будет таким, что у команд пропадёт аппетит к перерасходу двух или трёх миллионов на машину следующего года. Думаю, что условия должны быть одинаковыми для всех, и, если есть предел затрат, его нужно соблюдать. Я надеюсь, что ФИА примет правильное решение», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: