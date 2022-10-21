Формула-1. Гран-при США. Пятничные тренировки с участием Шварцмана. Онлайн-трансляция

Сегодня, 21 октября, на стационарной «Трассе Америк» в Остине состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при США. Первая сессия свободной практики стартует в 22:00 мск, вторая начнётся в 01:00. В первой тренировке выступит тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман, сейчас выступающий под израильской лицензией.



После 18 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при США Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при США Формулы-1