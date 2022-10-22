Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 22 октября, на стационарной «Трассе Америк» в Остине состоится третья свободная практика 19-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Японии. Начало тренировки запланировано на 22:00 мск.
После 18 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция третьей практики
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