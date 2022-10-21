Леклер призвал Формулу-1 стать совершеннее после путаницы с чемпионством Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер призвал Формулу-1 стать лучше в решении определённых вопросов после того, как случилась путаница с чемпионским титулом Макса Ферстаппена во время Гран-при Японии.



Напомним, дистанция гонки была сокращена после задержки из-за погодных условий, и в итоге 28-круговую гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Леклер финишировал вторым, но из-за пятисекундного штрафа за срез шиканы на последнем круге переместился на третью строчку. Этого стало достаточно, чтобы Макс досрочно стал чемпионом мира.



Однако среди команд возникла путаница по поводу начисления очков из-за сокращения дистанции, в результате чего Ферстаппен и «Ред Булл» не понимали, выиграли они титул или нет.

«Это было немного странно. В первый раз, когда Максу сказали, что он чемпион мира, он посмотрел на меня и сказал: «Нет, вообще-то, я не чемпион». Так что никто из нас до конца не понимал, что происходит. Было много непонятных вещей: будут ли начислять полные очки или нет, будет ли штраф и так далее. Но я убеждён, что Формула-1 в этом вопросе должна стать совершеннее. Надеюсь, в ближайшее время это обсудят, и мы станем лучше в этом направлении», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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