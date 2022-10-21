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Перес выступил в защиту «Ред Булл» по нарушению финансового регламента

Перес выступил в защиту «Ред Булл» по нарушению финансового регламента
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выступил в защиту «Ред Булл» на фоне нарушения командой финансового регламента.

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что в прошлом сезоне «быки» превысили бюджетный лимит на $ 1,8 миллиона. Команда нарушила сразу четыре составляющие регламента.

«Мы верим, что всё в порядке, и ситуация разрешится правильным образом. Очевидно, мы будем решать этот вопрос вместе с ФИА, но в конце концов, всегда есть команды, которые хотят отнять у вас производительность, особенно когда вы побеждаете. Это часть спорта, и так было всегда. Скоро всплывут факты, которые позволят людям увидеть и понять всю ситуацию», — цитирует Переса Racingnews365.

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