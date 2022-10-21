Даниэль Риккардо сделал категоричное заявление по поводу своего будущего в Формуле-1
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо в очередной раз дал понять, что не намерен уходить из Формулы-1 после завершения нынешнего сезона Формулы-1. Даниэль покинет «Макларен» по окончании нынешнего сезона «Королевских гонок».
«Вы ещё увидите меня. Для меня это может выглядеть по-другому, но план всё ещё в силе. Дело не в том, что я просто уйду и произнесу «увидимся позже». Всё совсем не так. Я просто разрабатываю план, чтобы попытаться вернуть себя в первую десятку, выигрывать гонки и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
Ранее Риккардо говорил, что рассчитывает вернуться в «Королевские гонки» в 2024 году.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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