Норрис: Палоу за рулём «Макларена» придётся непросто, но он классный гонщик

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о дебюте Алекса Палоу в официальной сессии Формулы-1.
«В первой тренировке гонщикам всегда нелегкою Особенно, если пилот оказывается за рулём абсолютно незнакомого болида. Алекс провёл несколько тестов за рулём прошлогодней машины, но новый болид сильно отличается. Да и трасса класснаяю Так что да, ему точно не будет просто. Кроме того, у него не так много времени, учитывая необходимость адаптироваться к шинам и так далее. У него будет мало кругов, чтобы добиться сцепления с трассой, но он очень классный гонщик.
Я знаком с Алексом со времён картинга, в последние годы мы познакомились лично. Он хороший гощик, у него огромный талант. И он не просто так оказался сейчас за рулём машины Формулы-1», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
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