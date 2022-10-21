Норрис: в сезоне-2024 у нас не будет оправданий, если мы не поборемся за титул

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис считает, что в сезоне-2024 у команды не будет никаких оправданий, в случае, если она не ввяжется в борьбу за титул.
«Я согласен, сезон-2024 будет первым, в котором у нас не будет оправданий. Сейчас мы их ещё можем найти. Мы всегда смотрим, что мы можем сделать лучше, и в 2024 году мы впервые будем работать почти на уровне топ-команд с нашей инфраструктурой. Остальное зависит от нас, людей, которые здесь работают.
Я верю в команду. Мы достигли точки, когда лучше понимаем, что нам нужно делать, в каком направлении нам нужно двигаться и как достичь наших целей. И мы понимаем, почему не сделали так много шагов вперёд, как хотели, за последние два года», — приводит слова Ландо Норриса Auto Motor und Sport.
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